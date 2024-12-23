В Узловском районе фермер остался без деклараций за партию гречихи

Фото: ru.freepik.com.

Результаты предпринимателю выдали в лаборатории, не аккредитованной в национальной системе.

В декабре управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело проверку в отношении СПК «Федоровский» в Узловском районе.

Было установлено, что фермер зарегистрировал декларации о соответствии на партию гречихи на пищевые цели урожая 2024 года. Документы выдали на основании испытаний в лаборатории, не аккредитованной в национальной системе аккредитации и Едином реестре аккредитованных лиц Федеральной службы аккредитации.

Из-за этого проведенные испытания не могут являться достоверными и принятыми во внимание при оценке соответствия требованиям техрегламента «О безопасности зерна».

В ведомстве приняли решение признать декларации недействительными и выдали предпринимателю предостережение о недопустимости нарушений.