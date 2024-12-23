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В Узловском районе фермер остался без деклараций за партию гречихи
Фото: ru.freepik.com.

В Узловском районе фермер остался без деклараций за партию гречихи

Результаты предпринимателю выдали в лаборатории, не аккредитованной в национальной системе.

В декабре управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело проверку в отношении СПК «Федоровский» в Узловском районе. 

Было установлено, что фермер зарегистрировал декларации о соответствии на партию гречихи на пищевые цели урожая 2024 года. Документы выдали на основании испытаний в лаборатории, не аккредитованной в национальной системе аккредитации и Едином реестре аккредитованных лиц Федеральной службы аккредитации.

Из-за этого проведенные испытания не могут являться достоверными и принятыми во внимание при оценке соответствия требованиям техрегламента «О безопасности зерна».

В ведомстве приняли решение признать декларации недействительными и выдали предпринимателю предостережение о недопустимости нарушений. 

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Автор:
сегодня, в 13:32 0
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