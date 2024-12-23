Добро пожаловать на новогоднее путешествие в мир роботов и видеоигр! 

Приглашаем Вас, на новогоднюю программу, в музей роботов и видеоигр «Сфера Будущего», где вы узнаете много нового и интересного из мира робототехники и технологий, устроите танцевальный батл или турнир по файтингам, прокатитесь по заснеженным трассам за рулем гоночного автокара, поучаствуете в интерактивных активностях и окунетесь в мир ретрогейминга, покатаетесь на американских горках или качелях.
Вас ждут:
- знакомство с роботами и поздравление от них;
- шоу роботов танцоров;
- приставки разных поколений и игровые турниры;
- проекционный стол;
- аттракцион-симулятор;
- игра в виртуальной реальности;
- тренажеры концентрации внимания и управления силой мысли;
- задания для внимательных, для получения бонусов;
- сладкий подарок.
Новогодние программы проходят с 25 декабря 24 года по 8 января 2025 года.
Записаться и уточнить наличие свободных мест можно по тел.: +7 (910) 154-64-99.Адрес: Тула, Красноармейский проспект, 19 (ТЦ «Фабрикант» 3 этаж). Стоимость программы 1500 руб. Длительность программы 2 часа. Сайт: сфера-будущего.рф
Так же в «Сфере будущего» можно отметить день рождения, новогодний корпоратив или любой другой праздник!