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Добро пожаловать на новогоднее путешествие в мир роботов и видеоигр! 
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Добро пожаловать на новогоднее путешествие в мир роботов и видеоигр! 

Вас ждет музей роботов и видеоигр, где вы сможете пообщаться, поиграть и поуправлять самыми разными роботами.

Приглашаем Вас, на новогоднюю программу, в музей роботов и видеоигр «Сфера Будущего», где вы узнаете много нового и интересного из мира робототехники и технологий, устроите танцевальный батл или турнир по файтингам, прокатитесь по заснеженным трассам за рулем гоночного автокара, поучаствуете в интерактивных активностях и окунетесь в мир ретрогейминга, покатаетесь на американских горках или качелях.

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Вас ждут:

  1.  знакомство с роботами и поздравление от них;
  2.  шоу роботов танцоров;
  3.  приставки разных поколений и игровые турниры;
  4.  проекционный стол;
  5.  аттракцион-симулятор;
  6.  игра в виртуальной реальности;
  7.  тренажеры концентрации внимания и управления силой мысли;
  8.  задания для внимательных, для получения бонусов;
  9.  сладкий подарок.

Новогодние программы проходят с 25 декабря 24 года по 8 января 2025 года.

Записаться и уточнить наличие свободных мест можно по тел.: +7 (910) 154-64-99.

Адрес: Тула, Красноармейский проспект, 19 (ТЦ «Фабрикант» 3 этаж).
Стоимость программы 1500 руб. Длительность программы 2 часа.
Сайт: сфера-будущего.рф
 

Так же в «Сфере будущего» можно отметить день рождения, новогодний корпоратив или любой другой праздник!

Реклама. ИП Кирюнин П.С.
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