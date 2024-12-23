Добро пожаловать на новогоднее путешествие в мир роботов и видеоигр! 

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Вас ждет музей роботов и видеоигр, где вы сможете пообщаться, поиграть и поуправлять самыми разными роботами.

Приглашаем Вас, на новогоднюю программу, в музей роботов и видеоигр «Сфера Будущего», где вы узнаете много нового и интересного из мира робототехники и технологий, устроите танцевальный батл или турнир по файтингам, прокатитесь по заснеженным трассам за рулем гоночного автокара, поучаствуете в интерактивных активностях и окунетесь в мир ретрогейминга, покатаетесь на американских горках или качелях.

Вас ждут:

знакомство с роботами и поздравление от них; шоу роботов танцоров; приставки разных поколений и игровые турниры; проекционный стол; аттракцион-симулятор; игра в виртуальной реальности; тренажеры концентрации внимания и управления силой мысли; задания для внимательных, для получения бонусов; сладкий подарок.

Новогодние программы проходят с 25 декабря 24 года по 8 января 2025 года.

Записаться и уточнить наличие свободных мест можно по тел.: +7 (910) 154-64-99.

Адрес: Тула, Красноармейский проспект, 19 (ТЦ «Фабрикант» 3 этаж).

Стоимость программы 1500 руб. Длительность программы 2 часа.

Так же в «Сфере будущего» можно отметить день рождения, новогодний корпоратив или любой другой праздник!

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