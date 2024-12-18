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Туляка отправят в колонию за пьяную езду: мужчина утверждал, что просто лечился метадоном

Туляка отправят в колонию за пьяную езду: мужчина утверждал, что просто лечился метадоном

Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что туляк, неоднократно судимый за управление автомобилем в состоянии опьянения, в очередной раз сел за руль будучи нетрезвым.

Мужчину остановили сотрудники ДПС, которым тот чистосердечно признался, что пьян от того, что принимает лекарство, в котором содержится метадон. Кроме этого, в свою защиту он утверждал, что ехал ночью по пустому городу, следовательно, не мог никому причинить вреда.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 6 лет.

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