Какие профессии были самыми дефицитными в Тульской области в 2024 году

Фото: ru.freepik.com.

В течение всего 2024 года выделилась пятёрка профессий, которые чаще всего занимали верхние строчки рейтинга самых дефицитных в Тульской области. Это продавец, повар, врач, автомеханик, дворник, рассказали эксперты Head Hunter.

Наиболее жесткая конкуренция среди работодателей в регионе сложилась за продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (на одну вакансию для них приходится лишь 0,6 резюме потенциальных кандидатов).

Кроме того, в топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает сейчас в Тульской области, вошли автослесари, автомеханики, мерчандайзеры (1 резюме на вакансию), фармацевты, маляры и штукатуры (по 1,1), слесари и сантехники (по 1,2), монтажники (1,3), зоотехники, сварщики, директоры магазинов (по 1,4), операторы call-центра и ветеринары (по 1,5).