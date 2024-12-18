В мясном фарше тульского производителя нашли кишечную палочку и остатки лекарств

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Специалисты управления Россельхознадзора дистанционно проверили компанию ООО «Дальние фермы» в Арсеньевском районе.

Анализ данных системы «Сирано» показал, что в фарш из мяса кролика с добавлением индейки и фарш из мяса курицы и индейки с добавлением кролика не соответствуют требованиям безопасности. Были обнаружены бактерии, включая сальмонеллу, кишечную палочку и другие вредные микроорганизмы. Кроме того, в продукции нашли остатки лекарств.

После выявления этих нарушений управление совместно с прокуратурой Тульской области организовало дополнительную проверку. Выяснилось, что компания незаконно продлевала срок годности мясной продукции и хранила мясо без необходимых маркировочных этикеток.

Вся продукция сомнительного качества была изъята из продажи и уничтожена. Должностных лиц тульского предприятия привлекли к административной ответственности.