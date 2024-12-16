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Ночь с SHAMAN'ом: певец стал самым ожидаемым артистом новогодних огоньков
Фото Алексея Пирязева.

Ночь с SHAMAN'ом: певец стал самым ожидаемым артистом новогодних огоньков

А вот смотреть новогодние концерты планируют лишь 10% респондентов.

Ярослав Дронов, более известный под творческим именем SHAMAN и родом из Тульской области, оказался на вершине списка артистов, которых россияне больше всего хотят видеть на новогодних огоньках. Рейтинг составили аналитики SuperJob.

Планируют смотреть новогодние концерты лишь 10% респондентов. В то же время треть опрошенных включит программы на новогоднюю ночь просто в качестве фона. 47% людей в России не планируют друг с другом делиться этим опытом, отказываясь от развлекательных шоу. 

Кроме SHAMAN’a, в числе самых ожидаемых артистов на новогодних огоньках оказались такие исполнители, как Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Наташа Королева, Полина Гагарина, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Лолита, а также Нилетто, Люся Чеботина и Анна Асти.

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Автор:
Фотограф:
сегодня, в 09:27 0
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