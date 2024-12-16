Ночь с SHAMAN'ом: певец стал самым ожидаемым артистом новогодних огоньков

Фото Алексея Пирязева.

Ярослав Дронов, более известный под творческим именем SHAMAN и родом из Тульской области, оказался на вершине списка артистов, которых россияне больше всего хотят видеть на новогодних огоньках. Рейтинг составили аналитики SuperJob.

Планируют смотреть новогодние концерты лишь 10% респондентов. В то же время треть опрошенных включит программы на новогоднюю ночь просто в качестве фона. 47% людей в России не планируют друг с другом делиться этим опытом, отказываясь от развлекательных шоу.

Кроме SHAMAN’a, в числе самых ожидаемых артистов на новогодних огоньках оказались такие исполнители, как Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Наташа Королева, Полина Гагарина, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Лолита, а также Нилетто, Люся Чеботина и Анна Асти.