15-я победа подряд «Академии Михайлова». Забрали два очка у «Красной Армии»

Соперником стала столичная «Красная Армия».

Изменения в составе на этот матч минимальные: Герман Шуленин вернулся на лёд вместо Данилы Бантюкова.

С первых минут тульские хоккеисты стали действовать активно. Моменты были, но реализовать их не получилось. Соперник, в свою очередь, поиграл в большинстве, когда Марат Сабитов получил удаление за игру высоко поднятой клюшкой. Несмотря на игру в неравных составах, «михайловцы» действовали надежно и не позволили сопернику воспользоваться шансом.

Во втором периоде счёт открыл Яромир Ермаков, который мощным броском отправил шайбу в ворота «армейцев».

На 36-й минуте Илья Ефимов удалился за подножку, но «радостным» соперник не был. Следом в штрафной бокс отправился игрок «Красной Армии», который у наших ворот сделал подножку Евгению Бояркину. Штраф был большим — пять минут.

Тульская команда — первая в МХЛ по игре в большинстве, и хоккеисты это показали. Им хватило две минуты, чтобы увеличить перевес до 2:0, — автор гола Данила Булатов.

На 50-й минуте Кирилл Бешкоров получил штраф за удар клюшкой, и этим воспользовались хозяева — они сократили отставание в счёте. Но на это у тульских парней был ответ. Когда подопечные Ирека Галявиева играли снова вчетвером, Яромир Ермаков перехватил шайбу и убежал один на один с вратарём, а дальше дело за малым: нападающий четко закончил начатое и отправил шайбу в ворота «Красной Армии».

За 30 секунд до финальной сирены тренерский штаб «армейцев» снял вратаря, но счёт так и остался 3:1 — победа «Академии Михайлова».

Следующая встреча пройдёт на домашней арене 23 декабря. Туляки сыграют с принципиальным спарником по турнирной таблице — московским «Спартаком». Игра начнётся в 19.00.

Статистика матча

Броски: 63-51; броски в створ: 24-28; голы: 1-3; вбрасывания: 21-23; блокированные броски: 12-25; силовые приемы: 12-4; отборы: 2-3; потери: 14-15; перехваты: 6-10; штраф: 9-10.

Голы матча

0:1 — 27:32 — Яромир Ермаков (Данила Булатов, Марат Сабитов).

0:2 (бол.) — 38:59 — Данила Булатов (Яромир Ермаков, Кирилл Бешкоров).

1:2 (бол.) — 50:19 — Егор Соловьёв (Илья Паутов).

1:3 (мен.) — 54:18 — Яромир Ермаков.