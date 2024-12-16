На пожаре в Суворове огнеборцы спасли мужчину

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В ночь на 16 декабря спасатели оперативно потушили возгорание на 4 кв. м и спасли из задымлённого помещения мужчину. Было эвакуировано 12 человек, среди них двое детей.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей никто не пострадал. От МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём.

МЧС России советует установить дома пожарный извещатель: звуком он оповестит о задымлении и разбудит даже спящего. Кроме того, стоит приобрести огнетушитель. Он поможет справиться с огнем на ранней стадии.

