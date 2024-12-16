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На пожаре в Суворове огнеборцы спасли мужчину
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На пожаре в Суворове огнеборцы спасли мужчину

ЧП произошло в подвале трёхэтажного жилого дома на ул. Фрунзе.

В ночь на 16 декабря спасатели оперативно потушили возгорание на 4 кв. м и спасли из задымлённого помещения мужчину. Было эвакуировано 12 человек, среди них двое детей.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей никто не пострадал. От МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём.

МЧС России советует установить дома пожарный извещатель: звуком он оповестит о задымлении и разбудит даже спящего. Кроме того, стоит приобрести огнетушитель. Он поможет справиться с огнем на ранней стадии.
 

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Тульская областьСуворов

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