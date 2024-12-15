Туляк запечатлел на видео яркий метеор из потока Геминиды

Тульский любитель астрономии, администратор группы «Астротеатр» Александр Илюхин запечатлел на видео падение яркого метеора потока Геминиды.

Особенность потока Геминиды в том, что метеороидные частички входят в атмосферу Земли со скоростью около 35 километров с секунду. Это сравнительно небольшая скорость, что позволяет наблюдателям легче увидеть летящий яркий метеор проще.

Кстати, «родительское» небесное тело метеоров — астероид Фаэтон. Имя получил он в честь мифического Фаэтона — сына бога Солнца Гелиоса, поскольку во время движения по своей орбите он в определенный период приближается достаточно близко к Солнцу — на 21 миллион километров. Период его обращения вокруг Солнца составляет 523,5 суток.