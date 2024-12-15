  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляк запечатлел на видео яркий метеор из потока Геминиды - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк запечатлел на видео яркий метеор из потока Геминиды

Туляк запечатлел на видео яркий метеор из потока Геминиды

Пик активности звездопада пришелся на ночь с 13 на 14 декабря.

Тульский любитель астрономии, администратор группы «Астротеатр» Александр Илюхин запечатлел на видео падение яркого метеора потока Геминиды.

Особенность потока Геминиды в том, что метеороидные частички входят в атмосферу Земли со скоростью около 35 километров с секунду. Это сравнительно небольшая скорость, что позволяет наблюдателям легче увидеть летящий яркий метеор проще. 

Кстати, «родительское» небесное тело метеоров — астероид Фаэтон. Имя получил он в честь мифического Фаэтона — сына бога Солнца Гелиоса, поскольку во время движения по своей орбите он в определенный период приближается достаточно близко к Солнцу — на 21 миллион километров. Период его обращения вокруг Солнца составляет 523,5 суток. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:06 +4
Другие статьи по темам
Событие
звездопадпоток ГеминидыАстротеатр
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тепло-Огаревском районе в жестком ДТП погиб водитель ВАЗа
В Тепло-Огаревском районе в жестком ДТП погиб водитель ВАЗа
Что с 3-й очередью Восточного обвода? Глава администрации Тулы рассказал о планах на 2025 год
Что с 3-й очередью Восточного обвода? Глава администрации Тулы рассказал о планах на 2025 год
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.