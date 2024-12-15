В Тепло-Огаревском районе в жестком ДТП погиб водитель ВАЗа

Серьезное ДТП в Тепло-Огаревском районе недалеко от деревни Андреевка случилось сегодня утром: столкнулись ВАЗ и грузовая ГАЗель, сообщает Телеграм-канал «Автохамы и ДТП. Тула».

В Госавтоинспекции сообщили, что авария случилась в 10:10 на 34-м километре автодороги Лапотково-Ефремов Тепло-Огаревского района Тульской области. 22-летний водитель "ВАЗ 2109", по предварительной информации, осуществил выезд на полосу автомобильной дороги предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ГАЗ", под управлением мужчины 1977 года рождения.

В результате ДТП различные травмы получил водитель автомобиля "ГАЗ", после оказания медицинской помощи отпущен, а водитель автомобиля "ВАЗ" погиб на месте происшествия.

UPD: добавлена информация от Госавтоинспекции.