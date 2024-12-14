  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. У тульского предпринимателя признали недействительными декларации на 4 860 тонн зерна - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
У тульского предпринимателя признали недействительными декларации на 4 860 тонн зерна
Фото: ru.freepik.com.

У тульского предпринимателя признали недействительными декларации на 4 860 тонн зерна

Главе КФХ выдали предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

В августе управление Россельхознадзора аннулировало декларацию о соответствии на пшеницу, которую зарегистрировал индивидуальный предприниматель А. С. Савосина, являющийся главой КФХ в Тепло-Огаревском районе.

Оказалось, что индивидуальный предприниматель оформил две декларации на пшеницу для пищевых нужд общим объемом 4 860 тонн. Однако в протоколах испытаний отсутствовал уникальный номер аккредитации испытательной лаборатории, что является нарушением. Более того, в протоколах не указывалось место, откуда были взяты образцы зерна для тестирования, что затрудняет идентификацию мест хранения и партий продукции. Также в представленных документах не содержится информации о наличии мертвых насекомых-вредителей в зерне.

В связи с вышеизложенным, Россельхознадзор принял решение о признании данной декларации недействительной, а индивидуальному предпринимателю было выдано предупреждение о недопустимости нарушения обязательных норм законодательства.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 13:25 +1
Другие статьи по темам
Место
Тепло-Огаревский район
Прочее
Россельхознадзорзернодекларация

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель авто каршеринга показал «мастер-класс»
В Туле водитель авто каршеринга показал «мастер-класс»
Два человека пострадали в ДТП с фурами в Веневском районе. Спецтехника помогает освобождать дорогу
Два человека пострадали в ДТП с фурами в Веневском районе. Спецтехника помогает освобождать дорогу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.