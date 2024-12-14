У тульского предпринимателя признали недействительными декларации на 4 860 тонн зерна

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В августе управление Россельхознадзора аннулировало декларацию о соответствии на пшеницу, которую зарегистрировал индивидуальный предприниматель А. С. Савосина, являющийся главой КФХ в Тепло-Огаревском районе.

Оказалось, что индивидуальный предприниматель оформил две декларации на пшеницу для пищевых нужд общим объемом 4 860 тонн. Однако в протоколах испытаний отсутствовал уникальный номер аккредитации испытательной лаборатории, что является нарушением. Более того, в протоколах не указывалось место, откуда были взяты образцы зерна для тестирования, что затрудняет идентификацию мест хранения и партий продукции. Также в представленных документах не содержится информации о наличии мертвых насекомых-вредителей в зерне.

В связи с вышеизложенным, Россельхознадзор принял решение о признании данной декларации недействительной, а индивидуальному предпринимателю было выдано предупреждение о недопустимости нарушения обязательных норм законодательства.