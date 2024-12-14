  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель авто каршеринга показал «мастер-класс» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель авто каршеринга показал «мастер-класс»

В Туле водитель авто каршеринга показал «мастер-класс»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Роман прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» видео, снятое рядом с рестораном быстрого питания на ул. Октябрьской. На записи видно, как водитель каршериногового авто нарушил правила дорожного движения.

«Против одностороннего движения, заезд на бордюр и газон, опасное вождение», - прокомментировал автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Заречье водитель ВАЗа выскочил в лоб встречному движению
Дежурная часть
В Заречье водитель ВАЗа выскочил в лоб встречному движению
вчера, в 20:14, 18 1226 2
В Туле торопыга-нарушитель едва не устроил серьезное ДТП: видео
Дежурная часть
В Туле торопыга-нарушитель едва не устроил серьезное ДТП: видео
вчера, в 17:18, 6 1079 2
На ул. Кирова встретили очень торопливого водителя Kia
Дежурная часть
На ул. Кирова встретили очень торопливого водителя Kia
12 декабря, в 20:05, 9 1170 3
На ул. Сойфера «заблудился» водитель кроссовера
Дежурная часть
На ул. Сойфера «заблудился» водитель кроссовера
12 декабря, в 17:23, 9 1134 2

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:01 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Убийца с BlaBlaCar: виновный в смерти тулячки Ирины Ахматовой оказался маньяком-серийником
Убийца с BlaBlaCar: виновный в смерти тулячки Ирины Ахматовой оказался маньяком-серийником
У тульского предпринимателя признали недействительными декларации на 4 860 тонн зерна
У тульского предпринимателя признали недействительными декларации на 4 860 тонн зерна
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.