Туляки: «Почему в новых троллейбусах не работают валидаторы?»

Фото Алексея Пирязева.

Оказалось, произошел сбой программного обеспечения. Он уже устранен.

12 декабря утром на линию вышли два новых троллейбуса. Горожане заметили, что в троллейбусах № 2 и 4 не работают валидаторы.

«Оплатить не получается ни банковской картой, ни картой „Тройка“. Контролеры просят оплачивать наличными или картой у водителя», — написали в редакцию туляки.

Myslo запросил комментарий у ответственных чиновников.

— По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, причиной нарушения работы валидаторов послужил сбой программного обеспечения. Нарушения оперативно устранены. В настоящее время троллейбусы работают на маршруте, безналичная оплата производится в штатном режиме в полном объеме.

Напомним, новые троллейбусы закупили в рамках масштабного обновления подвижного состава тульского общественного транспорта. Как выглядят новые «рогатые» и что они умеют, смотрите в репортаже Myslo.