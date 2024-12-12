Тульские спасатели проверяют магазины по продаже пиротехники

Цель инспекторов государственного пожарного надзора — уберечь жителей от несертифицированной и опасной продукции, а также выяснить, соответствуют ли торговые точки требованиям пожарной безопасности.
Сотрудники спасательного ведомства разъясняют продавцам основные правила безопасности при хранении и использовании пиротехники. Чтобы безопасно встретить праздник и не отказывать себе в удовольствии, соблюдайте ряд несложных правил:
- храните фейерверки и салюты в сухом месте и в оригинальной упаковке,
- запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном помещении, вблизи от обогревательных приборов и легковоспламеняющихся веществ,
- не носите хлопушки и петарды в карманах, не возите в автомобиле,
- храните пиротехнику в местах, недоступных для детей,
- не используйте отсыревшую и поврежденную пиротехнику.