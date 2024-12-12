Тульские спасатели проверяют магазины по продаже пиротехники

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В преддверии новогодних и рождественских праздников в оружейной столице проходят профилактические рейды.

Цель инспекторов государственного пожарного надзора — уберечь жителей от несертифицированной и опасной продукции, а также выяснить, соответствуют ли торговые точки требованиям пожарной безопасности.

Сотрудники спасательного ведомства разъясняют продавцам основные правила безопасности при хранении и использовании пиротехники. Чтобы безопасно встретить праздник и не отказывать себе в удовольствии, соблюдайте ряд несложных правил: