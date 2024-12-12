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Тульские спасатели проверяют магазины по продаже пиротехники
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели проверяют магазины по продаже пиротехники

В преддверии новогодних и рождественских праздников в оружейной столице проходят профилактические рейды.

Цель инспекторов государственного пожарного надзора — уберечь жителей от несертифицированной и опасной продукции, а также выяснить, соответствуют ли торговые точки требованиям пожарной безопасности.

Сотрудники спасательного ведомства разъясняют продавцам основные правила безопасности при хранении и использовании пиротехники. Чтобы безопасно встретить праздник и не отказывать себе в удовольствии, соблюдайте ряд несложных правил:

  • храните фейерверки и салюты в сухом месте и в оригинальной упаковке,
  • запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном помещении, вблизи от обогревательных приборов и легковоспламеняющихся веществ,
  • не носите хлопушки и петарды в карманах, не возите в автомобиле,
  • храните пиротехнику в местах, недоступных для детей,
  • не используйте отсыревшую и поврежденную пиротехнику.

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