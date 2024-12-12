Почти за год в Тульской области в ДТП из-за выездов на встречку погибли 34 человека

За 11 месяцев 2024 года на дорогах Тульской области по вине водителей из-за выезда на полосу встречного движения произошло 169 ДТП, в которых 34 человека погибли, 276 — получили ранения, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Многие водители считают, что обгон по встречке — отличный способ сократить время в пути, особенно в условиях большого потока машин и увеличения количества пробок на дорогах. Однако стоит задуматься над тем, что в результате такого попустительства и самонадеянности может произойти лобовое столкновение со встречным автомобилем, которое зачастую влечет за собой человеческие жертвы.
В ГАИ напомнили, что обгон запрещается:
- На регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной.
- На пешеходных переходах.
- На железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед ними.
- На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях.
- В конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.