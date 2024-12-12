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Почти за год в Тульской области в ДТП из-за выездов на встречку погибли 34 человека
Фото: ru.freepik.com.

Почти за год в Тульской области в ДТП из-за выездов на встречку погибли 34 человека

Еще 276 — получили ранения.

За 11 месяцев 2024 года на дорогах Тульской области по вине водителей из-за выезда на полосу встречного движения произошло 169 ДТП, в которых 34 человека погибли, 276 — получили ранения, сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Многие водители считают, что обгон по встречке — отличный способ сократить время в пути, особенно в условиях большого потока машин и увеличения количества пробок на дорогах. Однако стоит задуматься над тем, что в результате такого попустительства и самонадеянности может произойти лобовое столкновение со встречным автомобилем, которое зачастую влечет за собой человеческие жертвы.

В ГАИ напомнили, что обгон запрещается:

  1. На регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной.
  2. На пешеходных переходах.
  3. На железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед ними.
  4. На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях.
  5. В конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.

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Автор:
сегодня, в 10:36 0
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