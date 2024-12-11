Общественники посетили уникальные площадки Новомосковска

По прибытии в Новомосковск делегацию Общественной палаты встретили Руслан Бутов, глава администрации муниципального образования город Новомосковск, и Светлана Змеева, председатель Общественного совета при администрации.

Руслан Бутов — «Сегодня День Общественной палаты проходит в Новомосковске. Для нас это очень важно и почетно, потому что развитие институтов гражданского общества — одно из ключевых направлений в нашей работе. У нас активно работают комитеты территориального общественного самоуправления, общественный Совет, который является площадкой для принятия решений по развитию города». Совместно с членами Общественной палаты Тульской области работали на четырех локациях, где новомосковцы делились опытом и практиками, а члены Общественной палаты выступили экспертами на каждой площадке.

О целях деловой встречи рассказала Галина Фомина, заместитель председателя Общественной палаты Тульской области:

Галина Фомина — Общественная палата — это открытая площадка для диалога власти, людей и бизнеса. Сегодня мы не только расскажем области о достижениях этого региона, но и посетим проблемные площадки города — члены Общественной палаты Тульской области выступят независимыми экспертами, которые поделятся своими соображениями по устранению недочетов.

Первым пунктом стал центр поддержки одарённых детей Тульской области «Созвездие». Это объект федерального уровня, который демонстрирует высокие показатели на всероссийских образовательных мероприятиях.

«Созвездие» создано в 2021 году по инициативе экс-губернатора Алексея Дюмина совместно с компанией АО «МХК „ЕвроХим“» при поддержке Фонда Андрея Мельниченко. Центр работает по трем направлениям:

школа полного дня Лицей «Олимп»,

образовательный центр «Академия достижений» — на его площадке организуются образовательные интенсивы с преподавателями высшей школы,

кластер дополнительного образования «Лаборатория успеха» — в нем реализуют программы по направлениям: Космо, VR, IT, Медиа, Шахматы, изостудия, вокальная и театральная студии, спорт и другие.

Площадь образовательного комплекса достигает 11 тыс. м2, на его территории также расположен кампус на 200 мест — широкий простор для мечты и для жизни. Классы оснащены новейшим оборудованием, необходимым для наглядного и полноценного обучения школьников — от микроскопов до проекторов. Но главное, что сюда могут приехать учащиеся из всех районов области. Эффективность этого центра доказана успехами учеников и выпускников, которые стали победителями в федеральных олимпиадах.

Впечатлениями поделился Эдуард Темнов, проректор по учебно-воспитательной работе ТулГУ:

Эдуард Темнов — Центр «Созвездие» — уникальный проект для нашего региона. Важно, что физико-математическое и химико-биологическое направления, на которых в «Созвездии» сделан особый акцент, полностью соответствуют производственным мощностям региона и запросу на приток молодых высококвалифицированных кадров. Также здесь практикуется сопровождение выпускников и программы допобразования. Такой подход напоминает про необходимость «спайки» всех уровней образования, которую отметил Владимир Владимирович Путин. Наша комиссия по развитию образования и науки Общественной палаты региона уже на протяжении трех лет поддерживает проекты по развитию талантливой молодежи, и мы будем продолжать это делать.

Следующая площадка для обсуждения — ледовый дворец «Юбилейный» — центр развития хоккея в Тульской области.

На ее территории работает детско юношеская спортивная школа с отделениями фигурного катания, спортивной аэробики, художественной гимнастики, лыжных гонок и, конечно, хоккея.

Спортивное учреждение оборудовано тремя катками-аренами, трибунами, залами для хореографии и тренировок, медпунктом и точкой проката спортинвентаря. Территория ледового дворца доступна для свободного перемещения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Елена Бобкова, заместитель председателя комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни:

Елена Бобкова — Я нахожусь здесь впервые, и меня поразило то, что здесь целых три ледовых арены:. Хочу отметить современный тренажерный зал, построенный при поддержке «Полипласта» — он меня прямо поразил. Здесь делают все для того, чтобы как можно больше людей были заинтересованы в здоровом образе жизни. Например, на площадке «Юбилейного» профессиональные тренеры ежедневно проводят утренние зарядки для пенсионеров. Эта инициатива пользуется большой популярностью среди возрастного населения и как оздоровительное мероприятие, и как возможность наладить социальные связи — пообщаться со спортсменами и ровесниками. В идеале каждый район должен быть оборудован таким ледовым дворцом. Более того, каждому муниципалитету в вопросах спорта следовало бы обращать внимание не только на подрастающее поколение, но и на пожилых людей.

Далее комиссия направилась в Центральную городскую библиотеку Новомосковска — ее построили с нуля. Дом книг выступил площадкой для обсуждения стратегий развития культуры и межнациональных отношений. После — в Новомосковскую городскую клиническую больницу.