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Общественники посетили уникальные площадки Новомосковска

Общественники посетили уникальные площадки Новомосковска

Новомосковцы поделились своими лучшими практиками с членами Общественной палаты Тульской области.

По прибытии в Новомосковск делегацию Общественной палаты встретили Руслан Бутов, глава администрации муниципального образования город Новомосковск, и Светлана Змеева, председатель Общественного совета при администрации.

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Руслан Бутов

— «Сегодня День Общественной палаты проходит в Новомосковске. Для нас это очень важно и почетно, потому что развитие институтов гражданского общества — одно из ключевых направлений в нашей работе. У нас активно работают комитеты территориального общественного самоуправления, общественный Совет, который является площадкой для принятия решений по развитию города».

Совместно с членами Общественной палаты Тульской области работали на четырех локациях, где новомосковцы делились опытом и практиками, а члены Общественной палаты выступили экспертами на каждой площадке.

О целях деловой встречи рассказала Галина Фомина, заместитель председателя Общественной палаты Тульской области:

Галина Фомина

— Общественная палата — это открытая площадка для диалога власти, людей и бизнеса. Сегодня мы не только расскажем области о достижениях этого региона, но и посетим проблемные площадки города — члены Общественной палаты Тульской области выступят независимыми экспертами, которые поделятся своими соображениями по устранению недочетов.

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Первым пунктом стал центр поддержки одарённых детей Тульской области «Созвездие». Это объект федерального уровня, который демонстрирует высокие показатели на всероссийских образовательных мероприятиях.

«Созвездие» создано в 2021 году по инициативе экс-губернатора Алексея Дюмина совместно с компанией АО «МХК „ЕвроХим“» при поддержке Фонда Андрея Мельниченко. Центр работает по трем направлениям:

  • школа полного дня Лицей «Олимп»,
  • образовательный центр «Академия достижений» — на его площадке организуются образовательные интенсивы с преподавателями высшей школы,
  • кластер дополнительного образования «Лаборатория успеха» — в нем реализуют программы по направлениям: Космо, VR, IT, Медиа, Шахматы, изостудия, вокальная и театральная студии, спорт и другие.

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Площадь образовательного комплекса достигает 11 тыс. м2, на его территории также расположен кампус на 200 мест — широкий простор для мечты и для жизни. Классы оснащены новейшим оборудованием, необходимым для наглядного и полноценного обучения школьников — от микроскопов до проекторов. Но главное, что сюда могут приехать учащиеся из всех районов области. Эффективность этого центра доказана успехами учеников и выпускников, которые стали победителями в федеральных олимпиадах.

Впечатлениями поделился Эдуард Темнов, проректор по учебно-воспитательной работе ТулГУ:

Эдуард Темнов

— Центр «Созвездие» — уникальный проект для нашего региона. Важно, что физико-математическое и химико-биологическое направления, на которых в «Созвездии» сделан особый акцент, полностью соответствуют производственным мощностям региона и запросу на приток молодых высококвалифицированных кадров.

Также здесь практикуется сопровождение выпускников и программы допобразования. Такой подход напоминает про необходимость «спайки» всех уровней образования, которую отметил Владимир Владимирович Путин. Наша комиссия по развитию образования и науки Общественной палаты региона уже на протяжении трех лет поддерживает проекты по развитию талантливой молодежи, и мы будем продолжать это делать.

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Следующая площадка для обсуждения — ледовый дворец «Юбилейный» — центр развития хоккея в Тульской области.

На ее территории работает детско юношеская спортивная школа с отделениями фигурного катания, спортивной аэробики, художественной гимнастики, лыжных гонок и, конечно, хоккея.

Спортивное учреждение оборудовано тремя катками-аренами, трибунами, залами для хореографии и тренировок, медпунктом и точкой проката спортинвентаря. Территория ледового дворца доступна для свободного перемещения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Елена Бобкова, заместитель председателя комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни:

Елена Бобкова

— Я нахожусь здесь впервые, и меня поразило то, что здесь целых три ледовых арены:. Хочу отметить современный тренажерный зал, построенный при поддержке «Полипласта» — он меня прямо поразил.

Здесь делают все для того, чтобы как можно больше людей были заинтересованы в здоровом образе жизни. Например, на площадке «Юбилейного» профессиональные тренеры ежедневно проводят утренние зарядки для пенсионеров. Эта инициатива пользуется большой популярностью среди возрастного населения и как оздоровительное мероприятие, и как возможность наладить социальные связи — пообщаться со спортсменами и ровесниками.

В идеале каждый район должен быть оборудован таким ледовым дворцом. Более того, каждому муниципалитету в вопросах спорта следовало бы обращать внимание не только на подрастающее поколение, но и на пожилых людей.

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Далее комиссия направилась в Центральную городскую библиотеку Новомосковска — ее построили с нуля. Дом книг выступил площадкой для обсуждения стратегий развития культуры и межнациональных отношений. После — в Новомосковскую городскую клиническую больницу.

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