Тулячка родила малыша и 9 месяцев провела с ним в СИЗО: суд изменил меру пресечения

Несколько недель назад на Myslo была опубликована история женщины, которая стала мамой, находясь в СИЗО и девять месяцев прожила вместе с малышом в суровых условиях «казённого дома». Тулячка обвиняется в мошенничестве при получении выплат.

Изначально женщина была отпущена под подписку о невыезде. В 2023 году, когда стартовало судебное разбирательство, обвиняемая из-за болезни ребёнка пропустила заседание. Сначала её поместили по домашний арест, а когда ситуация повторилась – отправили в СИЗО.

11 декабря стало известно, что суд, наконец, удовлетворил ходатайство адвоката тулячки: мера пресечения была заменена на более мягкую, женщину снова отправили под домашний арест.