В Центре образования № 8 состоялось торжественное открытие «Парты Героя»

Участие в мероприятии приняли председатель Тульской областной Думы, участник СВО Андрей Дубровский, глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Эрк, заместитель председателя Тульской городской Думы, первый заместитель секретаря городского отделения партии «Единая Россия», региональный координатор партпроекта «Новая школа» Дарья Герасимова, родственники героя, педагоги и учащиеся Центра образования.

Именная парта посвящена выпускнику этой школы, участнику специальной военной операции на Украине, ефрейтору Шайденко Антону Викторовичу.

Антон Викторович Шайденко окончил школу в 2001 г. с серебряной медалью и поступил в Тульский филиал Московского университета МВД России. Он был лучшим учеником школы и стал лучшим курсантом академии. По окончании университета был оставлен в качестве преподавателя кафедры гуманитарных дисциплин. Увлекался Антон исследовательской деятельностью, участвовал в работе Тульского отделения Российского географического общества, принимал участие в работе поисковых отрядов в рамках Вахты Памяти.

26 апреля 2022 года Антон объявил родным и близким, что принял решение отправиться на фронт, пойти по стопам своего деда — фронтовика, артиллериста, который в 1945-м брал Берлин. Его воинский путь — от наводчика до командира орудия и помощника командира огневого взвода. Государственный Совет Республики Крым наградил Антона Викторовича орденом «За верность долгу».

Антон погиб 08.06.2023 в ходе выполнения боевой задачи. Указом Президента Российской Федерации «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтор Шайденко Антон Викторович награжден орденом Мужества (посмертно)».

В конце мероприятия участники возложили цветы к портрету Героя.

— Очень важно, что Парты Героев открываются в школах, где учились участники СВО. Школа помогает в формировании ценностей, любви к Родине, уважительном отношении к истории своей страны. Парта Героя — это своего рода напоминание подрастающему поколению о том, что герои живут среди нас, что вклад каждого в нашу будущую Победу важен и нужен, — сказал Андрей Дубровский.

— «Парта Героев» — это нужный и важный проект, который необходимо продолжать, потому что он дает возможность сохранить память о наших Героях. Благодаря подобным мероприятиям школьники знают тех, кто воевал и отдал жизнь за наше будущее. Ребята пишут письма, передают окопные свечи, делают все, что сейчас в их силах, для того, чтобы поддержать наших бойцов, показать, что они действительно делают правое дело, — сказал Алексей Эрк.

Дарья Герасимова отметила, что проект «Парта Героя» реализуется с 2020 года, с 2022 года парты открывают в честь участников СВО.

— Это уникальный современный проект. Парты не будут стоять как музейный экспонат. На них размещены фотографии и биографии героев. Сидеть за партами будут самые лучшие учащиеся школы, победители олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, — сказала Дарья Герасимова.

На церемонии также присутствовала семья Антона Викторовича Шайденко: родители Татьяна Алексеевна и Виктор Тимофеевич, супруга и его сын. Они искренне поблагодарили всех, кто принял участие в организации данного мероприятия.

— Мы видим, что все сделано с душой и сердцем. Спасибо, что чтите и помните, нам это помогает преодолеть горечь утраты, — сказала мама Героя.