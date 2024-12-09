В Туле большинство музеев будут работать уже 1 января

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле большинство музеев будут открыты уже 1 января, включая Тульский кремль и филиалы музея «Куликово поле». С 2 января работать будут все музеи региона, сообщает пресс-служба облправительства.

Этой зимой будет возвращена традиция студенческих балов. Один из них пройдет 25 января в Богородицком дворце-музее, там же состоится традиционный зимний бал в феврале. Откроет бальный сезон Рождественский бал-маскарад в Доме дворянского собрания.

Ярким событием «Музейной зимы» традиционно станет конкурс креативных елок в музейном квартале. Также во всех музеях области пройдет специальный конкурс музейных елок.