В Туле учитель украла из школы учебники и продала их: суд огласил приговор

В Туле 47-летняя бывшая учительница признана виновной в краже в крупном размере.

По информации Myslo, преподаватель английского языка летом несколько дней наведывалась в школьную библиотеку, доступ в которую обычно был закрыт. Женщина приметила, что охранник школы поливает там цветы, и в момент его отсутствия забирала оттуда учебную литературу. Ущерб от её действий составил 800 000 рублей. Украденные учебники женщина продала в Ростов.

Только перед началом учебного года пропажу заметила директор образовательного учреждения — школьникам катастрофически не хватало учебников. Директор обратилась в полицию, стражи порядка в кратчайшие сроки установили подозреваемую. Женщина признала вину и возместила ущерб. Более того, стражи порядка изъяли и вернули в Тулу проданные в Ростов учебники.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в 130 000 рублей.