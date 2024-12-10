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В Щекино осудят водителя грузовика за смертельное ДТП на трассе М-2 «Крым»

В Щекино осудят водителя грузовика за смертельное ДТП на трассе М-2 «Крым»

Как выяснилось, мужчина управлял технически неисправным грузовым тягачом.

Прокурор города Щекино утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Волгограда, из-за которого в аварии погибли три человека. 

ДТП случилось в ночь на 1 октября. Мы уже рассказывали, что на 232-м километре трассы М-2 «Крым» столкнулись грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом и легковой Volkswagen. Погибли три человека: 46-летний водитель, 49-летний и 64-летний пассажиры.

Выяснилось, что мужчина управлял технически неисправным грузовым тягачом в составе грузового рефрижератора. Кроме того, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу легковушке. 

Уголовное дело направлено в Щекинский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.

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Автор:
сегодня, в 09:14 0
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