В Ефремовском районе капитально отремонтировали сельский дом культуры

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В учреждении отремонтировали фасад, крышу, инженерные системы, внутренние помещения и сцены.

Жителей деревни и ближайших поселений приветствовала министр культуры и туризма Татьяна Рыбкина. Она отметила, что по поручению губернатора Тульской области Дмитрия Миляева в регионе усилена работа по развитию инфраструктуры сферы культуры.

Она ведется с учетом обращений жителей. Тульская область получает значительную поддержку со стороны Министерства культуры РФ, в том числе в рамках нацпроекта «Культура»; внедряются значимые региональные программы. Одна из них — «Наш район».

Благодаря данной инициативе главы региона в Тульской области ежегодно будут устанавливаться по 10 модульных культурных центров в малых городах и поселениях.

— Богатое культурное наследие нашего региона особо ценится жителями Тульской области. Оно бережно хранится не только в фондах учреждений, но и в каждой семье. Наше достояние — это традиции, промыслы, ремесла, фольклор. И в каждом уголке нашей области живут люди, которые и сегодня продолжают их развивать. Наша задача — создавать все необходимые условия, чтобы обеспечивать досуг жителей и сохранение самобытной культуры на тульской земле, — отметила Татьяна Рыбкина.

Ранее в Кытинском сельском доме культуры функционировали семь любительских объединений. Благодаря обновлению инфраструктуры их количество будет увеличено до двенадцати. Кроме танцевальных, вокальных, и художественных направлений откроются театральные кружки и клуб традиционных промыслов. Особое внимание планируется уделить дополнительным занятиям для детей и старшего поколения, а также современным формам досуга для молодежи.