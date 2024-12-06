В Новомосковске пройдёт военно-исторический фестиваль

Мероприятие будет посвящено памяти защитников города во время Великой Отечественной войны.

В субботу, 14 декабря, в Новомосковске состоится межрегиональный фестиваль военно-исторической реконструкции «Сталиногорский рубеж». Среди организаторов мероприятия – администрация города и местный клуб реконструкторов «Сталиногорск».

Энтузиасты из разных городов приедут в Тульскую область, чтобы восстановить события зимы 1941 года и почтить память защитников города. Реконструкция боевых действий пройдёт на площадке, расположенной напротив гипермаркета «Линия» (ул. Аэропорт, д. 2). Начало в 14.00.