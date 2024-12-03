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Тульский отряд «ЛизаАлерт» набирает волонтёров в инфогруппу

Тульский отряд «ЛизаАлерт» набирает волонтёров в инфогруппу

Присоединиться могут все желающие, главное – наличие телефона и свободного времени.

Инфогруппа – сердце отряда «ЛизаАлерт». В её задачи входит координирование поисков, общение с заявителями, прозвон служб и больниц, распространение ориентировок в сети.

Участники этого направления занимаются сбором и анализом колоссального количества информации – и всё для того, чтобы найти человека и вернуть его домой.

Для вступления в инфогруппу понадобится лишь несколько часов свободного времени, стабильный доступ в интернет, телефон и желание помогать людям.

Если вы хотите присоединиться к отряду – заполняйте форму по ссылке!

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сегодня, в 19:42 0
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