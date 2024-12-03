Тульский отряд «ЛизаАлерт» набирает волонтёров в инфогруппу

Инфогруппа – сердце отряда «ЛизаАлерт». В её задачи входит координирование поисков, общение с заявителями, прозвон служб и больниц, распространение ориентировок в сети.
Участники этого направления занимаются сбором и анализом колоссального количества информации – и всё для того, чтобы найти человека и вернуть его домой.
Для вступления в инфогруппу понадобится лишь несколько часов свободного времени, стабильный доступ в интернет, телефон и желание помогать людям.
Если вы хотите присоединиться к отряду – заполняйте форму по ссылке!