Тульский отряд «ЛизаАлерт» набирает волонтёров в инфогруппу

Присоединиться могут все желающие, главное – наличие телефона и свободного времени.

Инфогруппа – сердце отряда «ЛизаАлерт». В её задачи входит координирование поисков, общение с заявителями, прозвон служб и больниц, распространение ориентировок в сети.

Участники этого направления занимаются сбором и анализом колоссального количества информации – и всё для того, чтобы найти человека и вернуть его домой.

Для вступления в инфогруппу понадобится лишь несколько часов свободного времени, стабильный доступ в интернет, телефон и желание помогать людям.