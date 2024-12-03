Дмитрий Миляев встретился с членами тульской организации Всероссийского общества слепых

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Эта дата посвящена защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья во всех сферах жизни. Её цель – обратить внимание общества на проблемы, с которыми сталкиваются эти люди.

– Большая часть людей не задумывается, как живут слабовидящие и незрячие люди. Как они общаются, проводят свободное время, как у них организован досуг. Необходимо помочь людям с нарушениями зрения найти себя в сфере трудоустройства, организовать условия для занятий спортом и физкультурой. Нам важно услышать ваши просьбы и рекомендации, обсудить предложения по решению актуальных вопросов, – сказал губернатор.

Правительство Тульской области привлекает различные ресурсы для создания доступной среды. Для незрячих и слабовидящих жителей закупают компьютеры, смартфоны, наручные часы для незрячих, телевизоры с телетекстом, специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения.

Люди с нарушением зрения обеспечиваются собаками-проводниками с комплектом снаряжения, а также им предоставляется ежегодная денежная выплата на содержание и ветеринарное обслуживание этих собак. В регионе также устанавливают звуковые светофоры, остановочные павильоны с кнопками звукового информирования и пешеходные переходы с тактильными плитками.

Для людей с ОВЗ проводят спортивные и культурные мероприятия: в Туле открыто новое пространство с многофункциональными зонами для занятий творчеством и проведения разноплановых мероприятий для молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

Встреча прошла в Тульской областной специальной библиотеке для слепых. Здесь созданы возможности для активного участия инвалидов по зрению в социальной и культурной жизни общества, используются передовые технологии, чтобы читатели чувствовали себя комфортно. В библиотеке работает студия звукозаписи с современным оборудованием для создания аудиокниг, есть трёхмерный макет Тульского кремля и кремлевского сада со всеми арт-объектами и их звуковым описанием.

Дмитрий Миляев на встрече отметил, что регион будет делать все возможное для поддержки людей с ОВЗ. Также на встрече обсудили предстоящее в следующем году празднование 100-летия Всероссийского общества слепых. Губернатор поручил профильным министерствам подготовить программу празднования.