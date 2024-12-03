Где в Туле не будет электричества 4 декабря

С 9.00 до 17.00 энергетики обесточат следующие дома:
- ул. Лейтейзена 12, 12б,
- ул. Кудрявцевская, 52-78 (чётн.), 57-73 (нечётн.),
- ул. Вахрушева, 35,
- ул. Шевченко, 52-68 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
- ул. Колхозная (Латинская), 1-12,
- ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
- ул. Металлургов, 54,
- ул. Лесная, 1,
- ул. М. Горького, 64-66 (чётн.), 29а, 33, 35,
- ул. Дронова, 17-43 (нечётн.),
- ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 1-а,
- ул. Пионерская, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 5-а,
- ул. Лесная, 3-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 1-а, 5-а, 9-а,
- ул. Луговая, 1-13,
- ул. Н. Руднева, 5, 16, 27-47,
- ул. Шевченко, 5, 5-а, 5б, 7, 9, 11, 11а, 13, 15,
- пер. Шевченко, 3, 6а, 6в, 7-15,
- 1-й Городской пр-д, 1-17,
- ул. Циолковского, 12,
- пер. Н. Руднева, 5, 12, 12а, 13,
- ул. Станиславского 17, 21а,
- ул. Клюева 8,
- Южный пр-д, 5,
- 3-й Южный пр-д, 10.