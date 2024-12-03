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Где в Туле не будет электричества 4 декабря

Где в Туле не будет электричества 4 декабря

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 энергетики обесточат следующие дома:

  • ул. Лейтейзена 12, 12б,
  • ул. Кудрявцевская, 52-78 (чётн.), 57-73 (нечётн.),
  • ул. Вахрушева, 35,
  • ул. Шевченко, 52-68 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
  • ул. Колхозная (Латинская), 1-12,
  • ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
  • ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
  • ул. Металлургов, 54,
  • ул. Лесная, 1,
  • ул. М. Горького, 64-66 (чётн.), 29а, 33, 35,
  • ул. Дронова, 17-43 (нечётн.),
  • ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 1-а,
  • ул. Пионерская, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 5-а,
  • ул. Лесная, 3-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 1-а, 5-а, 9-а,
  • ул. Луговая, 1-13,
  • ул. Н. Руднева, 5, 16, 27-47,
  • ул. Шевченко, 5, 5-а, 5б, 7, 9, 11, 11а, 13, 15,
  • пер. Шевченко, 3, 6а, 6в, 7-15,
  • 1-й Городской пр-д, 1-17,
  • ул. Циолковского, 12,
  • пер. Н. Руднева, 5, 12, 12а, 13,
  • ул. Станиславского 17, 21а,
  • ул. Клюева 8,
  • Южный пр-д, 5,
  • 3-й Южный пр-д, 10.

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