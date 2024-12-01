Невежество или местная традиция: жители Алексина спорят, платить за проезд при входе или выходе

Поводом для спора стал коллективный отказ пассажиров оплатить проезд при входе, хотя водитель просил об этом.

В середине недели в соцсетях Алексина разгорелся жаркий спор, когда нужно оплачивать проезд в общественном транспорте. В группе «Алексин | Слухи» один из жителей опубликовал пост о том, как повели себя пассажиры одного из автобусов, когда водитель напомнил им о необходимости оплаты до начала поездки:

«Сколько же в Алексине злых и невежественных людей. В Туле люди намного грамотнее и дружелюбнее. Речь о бескультурье, присущему Алексину. Когда уже люди начнут платить при входе! Опять пишу про многострадальную пятерку. Водители, бедные, весь язык обтрепали уже, у них скоро инфаркт будет!

Останавливается автобус, особенно в час-пик, после 16:00 на Соцгороде. Народ валом прёт! Водитель орёт: «оплата при входе». Стадо не слышит и молча присаживает свою пятую точку, полностью игнорируя слова водителя. Ещё начинают скандалить и отбрёхиваться!

Водитель: «Оплата при входе. И билеты берите на случай контролёра». Ему из толпы в автобусе ответ: «На случай контролёра, мы вас ему и сдадим, получите штраф».

При выходе все толкаются. Одни, которые сразу платят, матерятся в ожидании. Другим на них плевать и стоят с копейками по 2 минуты у водителя! Что это за деревня? Откуда у людей столько желчи и ненависти?

Я был свидетелем того, что в Туле пассажир влез не заплатив, так водитель вообще не поехал. На этого халявщика обрушились возмущения остальных грамотных туляков. В итоге он передал карту, через очередь водителю и заплатил! Вот я удивляюсь, у нас тут кто инициатор всего этого беспредела? Объясните мне пожалуйста!».

Под постом тут же посыпались комментарии. Некоторые поддерживали автора, считая, что правильно платить при входе:

«Люди заплатили и спокойно едут. И толпа на улице не стоит и не ждёт, пока оплатят выходящие пассажиры. Да и водителю удобнее — считать и запоминать пассажиров не надо, чтобы не было „зайцев“, — считает Людмила. — В 9-м автобусе видела объявление в салоне об оплате при входе и в 12-м видела. Просто надо прийти к единому решению и всем соблюдать, чтобы не было проблем».

Некоторые отмечают, что изменить схему оплаты за проезд пытались еще несколько лет назад: «Бедные шоферы, видать, психанули, и опыт не удался».

«Везде и всегда оплачивают при входе. И только в Алексине на выходе. Какой идиот это придумал — история умалчивает. А перестроить многолетние привычки в глухой провинции — заведомо почти провальный план. Много усилий понадобится», — считает Оксана Иванова.

«Валите от нас в культурную Тулу. А мы как платили при выходе, так и будем! Или мы не Алексинцы?!» — безапелляционно заявляет Лариса Мироненко.

«Вали в свою Тулу, и сиди там в маршрутке с валидатором! Там водилы на ходу обилетчивают пассажиров, одной рукой рулит, другой тянется за карточкой и сам смотрит хрен знает куда, но только не на дорогу (касается 34 и 51 маршрутов) и это „культурная Тула“. Маршрутки вечно битком и носятся как сумасшедшие! Автор, не стоит лезть со своими правилами в чужой монастырь!» — негодует Дмитрий Тависов.

В ходе обсуждений выяснилось, что и не все водители согласны в тем, что оплачивать проезд нужно перед поездкой. Отмечается, что некоторые из них собирают оплату исключительно при выходе, несмотря на то, что в салоне автобуса висит объявление, сообщающее пассажирам противоположное правило.

Наталья Николаева считает, что проплачивать проезд логично именно по прибытию — еще неизвестно, довезут тебя или по дороге что-то случится:

«Автобусы, ГАЗели ломаются, если люди при входе заплатят, а их высадят, им же деньги на карточку не вернуться, и придётся им платить два раза, а зачем. Поэтому люди платят при выходе».

С ней согласна Вероника Потапова: «То есть, сначала орали при выходе платить, а теперь вдруг при входе. Это адекватно? А если автобус сломается и не довезёт? Именно поэтому пускай везёт, а потом будет оплата».

Марина Максутова придерживается мнения, что «если это маршрутное такси, то и платить надо при выходе, как в такси. А вот когда будут нормальные автобусы, то оплата картой при входе или кондуктору».

Резкость высказываний автора о жителях Алексина тоже не осталась незамеченной. Кто-то укорял автора, другие заявили, что проблема есть и в других районов Тульской области. Так, в частности, «прилетело» жителям Киреевска и Суворова:

«Насчет оплаты не знаю… Но сколько сталкивалась с киреевскими, переехавшими в Алексин, особенно во 2-й мкрн, вреднее, грубее, завистливее и любопытнее к чужой жизни еще поискать, — рассказывает Оксана Иванова. — Даже суворовских переплюнули. Про пьянство мужиков и способность к сплетням женщин лучше и не говорить. Ничего личного…и возможно, все такие сюда переехали, а там одни лапочки остались».

Вопросы воспитания в итоге тесно переплелись с проблемами общественного транспорта:

«Во всех цивилизованных городах стоят при входе валидаторы. Люди спокойно зашли, заплатили и присели — считает Наталья Беликова. — В Алексине даже автобусы прошлого века, не говоря уже о валидаторах, которых люди даже в глаза не видели.

А о воспитании: в свое время (советское) Алексин был для тех, кого после отсидки отправляли. Воспитание соответственно хромает. Но город, в котором ТЫ (все алексинцы) живешь, ругать не нужно. Нужно проводить воспитательные мероприятия. Правильно сказала Татьяна Чернышова: люди на нервах, промежутки между автобусами большие. Отсюда и злость и бескультурие.

Люди, будьте терпимее друг к другу. Злостью и ненавистью вы ни к чему хорошему так и не придёте, только уничтожаете сами себя».

«Людьми надо оставаться в любой ситуации. Злоба ещё никому добра не принесла», — добавляет Альбина Цуканова.