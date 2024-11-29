В Тульской области введены налоговые льготы для малого и среднего бизнеса

Подписал ряд законов, предусматривающих налоговые льготы для малого и среднего бизнеса.

До 1 января 2027 года продлены нулевые налоговые ставки для впервые зарегистрированных предпринимателей, которые работают в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг при применении ими упрощенной и патентной систем налогообложения.

До 1 января 2028 года установлены пониженные налоговые ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, по 30 видам экономической деятельности. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, ставка составит 7%, а если доходы - 3%.

До 1 января 2027 года продлены пониженные налоговые ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения:

1% на доходы для организаций, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг и обеспечивающих занятость инвалидов;

1% на доходы и 5% на доходы, уменьшенные на расходы для впервые зарегистрированных организаций и ИП, кроме тех, кто ведет оптовую и (или) розничную торговлю;

3% на доходы, и 10% на доходы, уменьшенные на расходы для впервые зарегистрированных ИП, которые занимаются оптовой и (или) розничной торговлей и другими видами предпринимательской деятельности.

В 2025 году от уплаты транспортного налога и налога на имущество будут освобождены организации федеральной почтовой связи.

В 2025 году от налога на имущество освобождены предприятия железнодорожного транспорта в отношении имущества для организации работы детских железных дорог и проведения работы среди молодежи.

С 1 января 2025 года налогоплательщикам предоставлена возможность перейти на введенный специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН). АУСН предусматривает сокращение и отмену формирования и представления деклараций, и не менее десяти форм обязательной отчетности, включая налоговую отчетность и отчетность в Социальный фонд России. Для налогоплательщиков будут действовать налоговые ставки в размере 8% на доходы и 20% на доходы, уменьшенные на расходы, и освобождение от уплаты страховых взносов за себя и работников.

Льготами могут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса, в том числе участники программы поддержки и продвижения региональных брендов «Сделано в Тульской области».