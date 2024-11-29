«Чехов и Сахалин»: тулякам расскажут о путешествии писателя на остров, куда ссылали самых опасных преступников

Она состоится 10 декабря в 16.00 в галерее «Ясная Поляна» (Тула, ул. Октябрьская, 12).

Несколько месяцев в галерее яснополянского музея работает экспозиция, в которой представлены живопись и графика сахалинских художников из коллекции Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и частных собраний. В день закрытия выставки заместитель директора по развитию сахалинского музея и научной работе Анастасия Степаненко расскажет о путешествии Антона Чехова на Сахалин.

Поездка писателя на далекий остров состоялась в 1890 году. В XIX веке там была каторга, куда ссылали самых опасных преступников. Специалисты, занимающиеся изучением наследия Антона Чехова, называют это путешествие самым загадочным событием в творческой биографии классика.

Лектор расскажет, как за время поездки, которая длилась три месяца, Чехов познакомился с жизнью каторжников, ссыльнопоселенцев и коренных народов, а также изучил состояние медицины, сельского хозяйства и других отраслей жизни острова.

Особое внимание в лекции будет уделено первой переписи населения Сахалина, которую провел Антон Павлович, заполнив около 10 тысяч статистических карточек. Посетители также узнают, какое место занимает имя Чехова в современной сахалинской урбанистике.

Антон Чехов и Лев Толстой познакомились в 1895 году в Ясной Поляне. Одной из тем их первого разговора стала книга «Остров Сахалин», написанная Чеховым после своего знаменитого путешествия. В личной библиотеке Толстого сохранился экземпляр этого произведения со следами чтения. Эта книга представлена на выставке в галерее «Ясная Поляна» в качестве единственного экспоната, не относящегося к живописи.

