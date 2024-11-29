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Тестовод, горный мастер и модельщик: какие необычные вакансии предлагают тулякам?

Тестовод, горный мастер и модельщик: какие необычные вакансии предлагают тулякам?

Аналитики HeadHunter подготовили рейтинг редких вакансий в ноябре этого года в Тульской области.

За последний месяц работодатели Тульской области разместили более 15 тыс. вакансий. Это на 7% больше, чем в конце 2023 года. Компании публикуют как варианты массовых профессий: продавцы, грузчики, курьеры, консультанты, водители, так и предложения о работе для представителей редких профессий.

А вот эти вакансии традиционными и частыми явно не назовешь: 

  • Зоотехник. В обязанности работника будет входить организация движения поголовья на ЖК, инвентаризация за зарплату до 100 тыс. рублей на руки;
  • Тестовод с зарплатой до 79 тыс. рублей до вычета налогов. Работодатель указывает, что специалист будет готовить тесто из кукурузной и пшеничной муки по технологической карте для мексиканских лепешек-тортилья и чипсов;
  • Горный мастер, доход от 100 тыс. рублей на руки;
  • В Туле ищут модельщика по деревянным моделям. Такой специалист будет изготавливать модельные оснастки для литейного производства. Работодатель предлагает зарплату от 146,5 тыс. рублей до вычета налогов;
  • Рабочий на сборку автомобиля с доходом от 260 тыс. рублей до вычета налогов. В обязанности входит сборка автомобилей на конвейере.

А какие редкие вакансии встречались вам? Пишите в комментариях!

Сюжет: Есть работа
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