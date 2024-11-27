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Дмитрий Миляев поручил чиновникам придумать масштабные акции ко Дню Победы
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев поручил чиновникам придумать масштабные акции ко Дню Победы

Больше трех тысяч ветеранов наградят юбилейными медалями.

Накануне, 26 ноября, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел заседание организационного комитета празднования Дня Победы. 

Он подчеркнул, что ключевое, самое почетное место во всех юбилейных мероприятиях должно быть отведено Героям Великой Отечественной войны. Каждый ветеран должен быть окружён вниманием и заботой, причем не только в День Победы, а постоянно. В первую очередь это касается работы социальных служб и медицинских организаций.

По словам главы региона, необходимо продумать масштабные акции, которые объединят всю область в желании поздравить и поблагодарить ветеранов, память о них занимает особое место в сердцах многих поколений.

Зам. председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков доложил, что к учреждениям здравоохранения прикреплены 3981 ветеран, 99,8% из них прошли диспансеризацию. Они обеспечиваются необходимыми лекарствами, за последние полтора года обновлены условия для их лечения в госпитале ветеранов войн. Также ветеранам помогают улучшить жилищные условия и приобрести бытовую технику, компенсируют оплату жилья и коммунальных услуг.

По указу Президента 3316 жителям Тульской области будут вручены юбилейные медали «80 лет Победы в Великой отечественной войне 1941–1945 гг.». Ветеранов, проживающих в регионе, пригласят участвовать в Параде Победы, также им передадут продуктовые наборы.

Губернатор поручил поздравить каждого ветерана масштабно, с участием молодежи: чтобы у дома каждого героя прошел свой парад.

Дмитрий Миляев поручил к маю 2025 года привести в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы. На эти цели потратят около 100 миллионов рублей. 

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Автор:
сегодня, в 13:01 −1
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