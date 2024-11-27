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Читатель Myslo обнаружил «дорожную ловушку» на ул. Калинина

Читатель Myslo обнаружил «дорожную ловушку» на ул. Калинина

Итог – испорченная обувь, потраченное время и внеплановый визит в мастерскую.

В редакцию поступило письмо от читателя по имени Михаил:

«Здравствуйте!!! Пишу что бы разобраться с проблемой, огромный длинный острый предмет вкопан в асфальт на Калинина 77а порвал подошву кроссовок» (стиль и орфография автора сохранены - прим. ред.)

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На фото видно, как на поверхности асфальта выступает металлическая кромка. Со слов туляка, острый металл прорезал подошву насквозь: пришлось экстренно обращаться в мастерскую.

Что это за предмет и как он оказался в асфальте – неизвестно. Но очевидно, что местным пешеходам и водителям следует быть бдительнее: железяка представляет опасность не только для обуви, но и для автомобильных шин. 

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металлинцидентповреждение
Место
Тулаулица Калинина
 

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