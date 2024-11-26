В Туле запустят бесплатный автобус от Криволученской бани до бани в Заречье

Фото Юлии Королевой и «Российский аукционный дом».

Он будет ездить по четвергам и субботам.

Администрация Тулы запустит бесплатный автобус от общественной бани № 1 на ул. Доватора до бани № 4 на ул. Октябрьской.

Все из-за того, что износ здания Криволученских бань составляет 78%. Мы уже рассказывали, что техническое состояние некоторых помещений оценивается как «недопустимое», при котором существует опасность для пребывания людей. В итоге баню решили закрыть с 1 декабря 2024 года.

Воспользоваться бесплатным проездом до бани в Заречье жители Пролетарского округа смогут по четвергам и субботам по установленному расписанию начиная с 5 декабря.

В четверг:

посадка возле бани № 1 по адресу: ул. Доватора, 2-а с 15.00 до 15.20 , отправление в 15.20 . Оказание банных услуг в бане № 4 – с 16.00 до 18.00 ;

, отправление . Оказание банных услуг в бане № 4 – ; обратная посадка от бани № 4 по адресу: ул. Октябрьская, 60 с 18.30 до 18.40, отправление в 18.40 до бани № 1.

В субботу:

1-я смена — посадка возле бани № 1 по адресу: ул. Доватора, 2-а, с 9.00 до 9.20 , отправление в 9.20 ; оказание банных услуг в бане № 4 с 10.00 до 12.00 ;

, отправление ; оказание банных услуг в бане № 4 ; обратная посадка от бани № 4 по адресу: ул. Октябрьская, 60, с 12.30 до 12.40 , отправление в 12.40 до бани № 1.

, отправление до бани № 1. 2-я смена — посадка возле бани № 1 по адресу: ул. Доватора, 2-а, с 11.00 до 11.20 , отправление в 11.20 ; оказание банных услуг в бане № 4 с 12.00 до 14.00 ;

, отправление ; оказание банных услуг в бане № 4 ; обратная посадка от бани № 4 по адресу: ул. Октябрьская, 60, с 14.30 до 14.40, отправление в 14.40 до бани № 1.

Посадка для поездки до бани № 4 и обратно до бани № 1 будет осуществляться по предъявлению кассового чека бани № 1.