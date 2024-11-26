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В Туле запустят бесплатный автобус от Криволученской бани до бани в Заречье
Фото Юлии Королевой и «Российский аукционный дом».

В Туле запустят бесплатный автобус от Криволученской бани до бани в Заречье

Он будет ездить по четвергам и субботам.

Администрация Тулы запустит бесплатный автобус от общественной бани № 1 на ул. Доватора до бани № 4 на ул. Октябрьской. 

Все из-за того, что износ здания Криволученских бань составляет 78%. Мы уже рассказывали, что техническое состояние некоторых помещений оценивается как «недопустимое», при котором существует опасность для пребывания людей. В итоге баню решили закрыть с 1 декабря 2024 года.

Воспользоваться бесплатным проездом до бани в Заречье жители Пролетарского округа смогут по четвергам и субботам по установленному расписанию начиная с 5 декабря

В четверг:

  • посадка возле бани № 1 по адресу: ул. Доватора, 2-а с 15.00 до 15.20, отправление в 15.20. Оказание банных услуг в бане № 4 – с 16.00 до 18.00;
  • обратная посадка от бани № 4 по адресу: ул. Октябрьская, 60 с 18.30 до 18.40, отправление в 18.40 до бани № 1.

В субботу:

  • 1-я смена — посадка возле бани № 1 по адресу: ул. Доватора, 2-а, с 9.00 до 9.20, отправление в 9.20; оказание банных услуг в бане № 4 с 10.00 до 12.00;
  • обратная посадка от бани № 4 по адресу: ул. Октябрьская, 60, с 12.30 до 12.40, отправление в 12.40 до бани № 1. 
  • 2-я смена — посадка возле бани № 1 по адресу: ул. Доватора, 2-а, с 11.00 до 11.20, отправление в 11.20; оказание банных услуг в бане № 4 с 12.00 до 14.00;
  • обратная посадка от бани № 4 по адресу: ул. Октябрьская, 60, с 14.30 до 14.40, отправление в 14.40 до бани № 1. 

Посадка для поездки до бани № 4 и обратно до бани № 1 будет осуществляться по предъявлению кассового чека бани № 1. 

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Автор:
сегодня, в 14:33 +1
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