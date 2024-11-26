«Будет мягкая!»: Вильфанд рассказал, как и когда начнется зима в Центральной России

Фото Артема Жильцова.

В интервью РИА Новости Роман Вильфанд отметил, что сейчас температурный режим близок к многолетним значениям. В последнюю неделю ноября по ночам будут легкие морозы, а в четверг, 28 ноября, выпадет легкий снежок, который «поднимет настроение». Синоптик призвал наслаждаться погодой.

Морозы будут небольшими, за исключением ночи на 27 ноября, когда прогнозируется до минус семи в Москве и до минус девяти — по области.

— Это касается не только Москвы, в центре Европейской России спокойная погода, мягкое начало зимы, — сказал он.

В центре погоды «Фобос» сообщили, что в Центральную Россию циклоны не пропустит область повышенного давления. Будет холодно и выпадет снег, который не растает.

По данным тульских синоптиков, метеорологическая зима у нас еще не наступила. Должен быть переход среднесуточной температуры через 0 градусов в течение 5 дней. Средняя дата перехода через ноль в Туле — 13 ноября, самая поздняя дата — 19 декабря.