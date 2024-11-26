В Туле осудили директора фирмы за смерть мужчины от отравления газом

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Туле вынесли приговор 39-летнему директору коммерческой организации, обвиняемому в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть жильца многоквартирного дома.

Генеральный директор ООО «ДЫМВЕНТГАРАНТ» с сентября 2023 по апрель 2024 года не организовал обслуживание системы вентиляции дома на улице Михеева. Кроме того, он дал указание подчиненному внести ложные сведения об исправности дымвентканалов в акты.

Из-за этого 12 апреля 2024 года в одной из квартир от угарного газа скончался 57-летний местный житель.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии общего режима. Также ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с проверкой и ремонтом дымовых и вентиляционных каналов квартир, домов и помещений с газовыми колонками, котлами и газовыми плитами.