Погода в Туле 27 ноября: облачно и до -5 градусов

Фото Алексея Пирязева

В среду в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южной четверти, до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -9 до -4 градусов, днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.