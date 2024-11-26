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Погода в Туле 27 ноября: облачно и до -5 градусов
Фото Алексея Пирязева

Погода в Туле 27 ноября: облачно и до -5 градусов

Синоптики обещают отсутствие осадков и умеренный ветер.

В среду в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южной четверти, до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -9 до -4 градусов, днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

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