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Специалисты Росреестра поставили на кадастровый учет тульскую новостройку

Специалисты Росреестра поставили на кадастровый учет тульскую новостройку

Это позволит жильцам оформить право собственности на квартиры и зарегистрироваться в них.

Управлением Росреестра по Тульской области поставлен на государственный кадастровый учет новый многоквартирный дом по адресу: Тула, ул. Седова, 20-Г. Общая площадь объекта составляет 9398,4 кв. м, высота – 10 этажей, в том числе 1 подземный. В доме расположены 108 квартир и 70 кладовок.

– Постановка дома на кадастровый учет дает гражданам возможность оформить право собственности на свои квартиры, получить регистрацию по месту жительства и осуществлять другие юридические действия, – рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская. – Процедура кадастрового учета нового дома проведена менее чем за сутки. Сведения об объекте внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

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Место
Тулаулица Седова

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