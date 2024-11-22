Улетающие крыши, деревья, остановки и теплицы: что устроил ураган в Тульской области?

Мощный ураган обрушился накануне, 21 ноября, на Тульскую область. Видео и фото многочисленных последствий появились в социальных сетях.
На улице Островского упавшее дерево оборвало провода, жители остались без света.
«Кирова 14, моя машина спасла 3 автомобиля. Японцы делают вещи», — написала тулячка в соцсетях.
В поселке Рассвет упавшее дерево и вовсе продырявило Chevrolet Aveo.
В Тепло-Огаревском районе в поселке Северном ветер сдул остановку.
Еще несколько зданий остались без крыш в Киреевске.
Возле «Современника» из-за ветра упал забор, соединенный с плакатами.
В Суворове порывистый ветер сдвинул с парковочного места ГАЗель. Повредив другую машину, она уперлась в бордюр.
В Новогуровском от сильного прорыва ветра улетела даже теплица.