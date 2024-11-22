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Улетающие крыши, деревья, остановки и теплицы: что устроил ураган в Тульской области?

Улетающие крыши, деревья, остановки и теплицы: что устроил ураган в Тульской области?

Жители региона показали кадры последствий штормового ветра.

Мощный ураган обрушился накануне, 21 ноября, на Тульскую область. Видео и фото многочисленных последствий появились в социальных сетях. 

На улице Островского упавшее дерево оборвало провода, жители остались без света.

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«Кирова 14, моя машина спасла 3 автомобиля. Японцы делают вещи», — написала тулячка в соцсетях. 

В поселке Рассвет упавшее дерево и вовсе продырявило Chevrolet Aveo.

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В Тепло-Огаревском районе в поселке Северном ветер сдул остановку. 

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Еще несколько зданий остались без крыш в Киреевске. 

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Возле «Современника» из-за ветра упал забор, соединенный с плакатами. 

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В Суворове порывистый ветер сдвинул с парковочного места ГАЗель. Повредив другую машину, она уперлась в бордюр.

В Новогуровском от сильного прорыва ветра улетела даже теплица.

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сегодня, в 09:38 +1
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