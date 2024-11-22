Из-за разгула стихии в Тульской области пострадали три человека

Об этом на совещании оперштаба доложил начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов.

22 ноября губернатор Дмитрий Миляев провел совещание оперативного штаба по ликвидации последствий прохождения циклона.

Накануне вечером штормовой ветер с порывами до 25 м/с стал причиной ряда отключений электроэнергии в жилых домах и социальных объектах.

Глава региона подчеркнул, что с первых часов ухудшения погоды ситуация находилась на особом контроле правительства региона. Сразу же был организован оперативный региональный штаб и муниципальные штабы.

Начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов сообщил, что в зону отключения попали жилые дома, котельные и водозаборы.

Из-за удара стихии были повреждены кровли, повалены деревья. Пострадали 3 человека, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Продолжаются восстановительные работы, на которых задействовано более 2 тысяч человек и порядка 800 единиц техники.

Первый заместитель губернатора — председателя правительства Тульской области Михаил Пантелеев доложил, что на текущий момент 35 тысяч жителей остаются без электроэнергии. Электроснабжение социальных объектов с круглосуточным пребыванием, попавших в зону отключения, восстановлено. Сегодня на дистанционное обучение перешли 33 школы, 15 детских садов и 2 колледжа.

Остаются обесточенными 16 котельных и 34 объекта водоснабжения.

И. о. директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» –«Тулэнерго» Алексей Савостин доложил, что работы велись всю ночь. Задействовано 115 бригад, 345 человек, 130 единиц техники. По обращению губернатора в работе участвуют дополнительные бригады из других регионов.

Дмитрий Миляев поручил в приоритете держать восстановление электроснабжения котельных и объектов социальной сферы. Главам администраций губернатор поручил оперативно информировать жителей о ходе проведения работ. А там, где необходимо, организовать подвоз воды. К понедельнику необходимо обеспечить образовательный процесс в штатном режиме. Министерству транспорта и дорожного хозяйства региона поручено уделить внимание противогололедной обработке дорог.

— Прошу темпы работы не снижать. Продолжать работу штабов до полной ликвидации последствий стихии и провести максимальный объём работ до конца сегодняшнего дня. Кроме того, важно наладить работу диспетчерской службы, чтобы она справлялась с заявками от жителей, — сказал Дмитрий Миляев.