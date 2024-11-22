Из-за разгула стихии в Тульской области пострадали три человека

22 ноября губернатор Дмитрий Миляев провел совещание оперативного штаба по ликвидации последствий прохождения циклона.
Накануне вечером штормовой ветер с порывами до 25 м/с стал причиной ряда отключений электроэнергии в жилых домах и социальных объектах.
Глава региона подчеркнул, что с первых часов ухудшения погоды ситуация находилась на особом контроле правительства региона. Сразу же был организован оперативный региональный штаб и муниципальные штабы.
Начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов сообщил, что в зону отключения попали жилые дома, котельные и водозаборы.
Из-за удара стихии были повреждены кровли, повалены деревья. Пострадали 3 человека, их жизни и здоровью ничто не угрожает.
Продолжаются восстановительные работы, на которых задействовано более 2 тысяч человек и порядка 800 единиц техники.
Первый заместитель губернатора — председателя правительства Тульской области Михаил Пантелеев доложил, что на текущий момент 35 тысяч жителей остаются без электроэнергии. Электроснабжение социальных объектов с круглосуточным пребыванием, попавших в зону отключения, восстановлено. Сегодня на дистанционное обучение перешли 33 школы, 15 детских садов и 2 колледжа.
Остаются обесточенными 16 котельных и 34 объекта водоснабжения.
И. о. директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» –«Тулэнерго» Алексей Савостин доложил, что работы велись всю ночь. Задействовано 115 бригад, 345 человек, 130 единиц техники. По обращению губернатора в работе участвуют дополнительные бригады из других регионов.
Дмитрий Миляев поручил в приоритете держать восстановление электроснабжения котельных и объектов социальной сферы. Главам администраций губернатор поручил оперативно информировать жителей о ходе проведения работ. А там, где необходимо, организовать подвоз воды. К понедельнику необходимо обеспечить образовательный процесс в штатном режиме. Министерству транспорта и дорожного хозяйства региона поручено уделить внимание противогололедной обработке дорог.
— Прошу темпы работы не снижать. Продолжать работу штабов до полной ликвидации последствий стихии и провести максимальный объём работ до конца сегодняшнего дня. Кроме того, важно наладить работу диспетчерской службы, чтобы она справлялась с заявками от жителей, — сказал Дмитрий Миляев.