Как Тульская область отметит День матери: афиша мероприятий

В рамках Года семьи в оружейной столице пройдут концерты и мастер-классы, а в Белоусовском парке запланирован ЗОЖ-марафон.

В субботу, 23 ноября, в Тульском колледже искусств им. А. С. Даргомыжского состоится праздничный концерт «Весь мир начинается с мамы». Прозвучат музыкальные номера в исполнении учеников музыкальной школы. В музеях Тулы и районов пройдут мастер-классы и литературные праздники.

На Центральном стадионе перед началом футбольного матча «Арсенал» — «Тюмень» игроки выйдут на поле в тематических футболках. На них изображены портреты мам игроков и самые частые высказывания, которые многие из нас слышали от своих любимых мам. На 10-й минуте матча болельщики растянут на трибуне баннер с поздравлением ко Дню матери.

В воскресенье 24 ноября в Центральном парке будет работать выставка детских поделок и рисунков. Ребята смогут принять участие в мастер-классе и дискотеке, а их мамы — больше узнать о здоровом образе жизни и правильном питании.

Для гостей туристско-рекреационного центра на ул. Металлистов пройдет мастер-класс по изготовлению открыток и викторина с розыгрышем призов. Участников угостят чаем из самовара. А в мемориальном музее Н. И. Белобородова пройдет концерт ансамбля гармонистов «Озорные переборы».

Все жители региона смогут присоединиться к празднику в социальных сетях, разместив фотографии или видеоролик о маме и добавить хештеги #МамыНашиЗвезды #ГодСемьи #ГодСемьи2024 #ГодСемьи71.