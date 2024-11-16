В Туле стартовали «Дни молодой фотографии — 2024»

Тула четвертый раз принимает лучшие авторские серии фотографов и художников, работающих с фотографией.

15 ноября в Творческом индустриальном кластере «Октава» состоялось торжественное открытие фестиваля «Дни молодой фотографии — 2024».

От имени губернатора Тульской области Дмитрия Миляева гостей мероприятия приветствовала министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина.

- Креативные индустрии — одно из самых молодых и приоритетных направлений развития экономики в стране. В Тульской области при поддержке Главы региона мы всячески поддерживаем это направление, но, несомненно, одним из главных пространств для развития креативных индустрий стал индустриальный кластер «Октава». Здесь проходят маркеты местных производителей, выставки современного искусства, фестиваль креативных индустрий, а музыка — одно из основных направлений деятельности, - сказала Татьяна Рыбкина.

Центральным событием стала выставка лучших авторских проектов-победителей фестиваля «Молодая фотография — 2023». Насыщенная просветительская программа фестиваля начнется с 16 ноября. В нее вошли лекции, тренинги, творческие встречи и мастер-классы по визуальным экспериментам и инструментам продвижения от известных фотографов, в том числе тульских — Руслана Митина и Алексея Пирязева.

Для молодых фотографов из Тульской области также организован блиц-конкурс, в котором будут представлены работы в двух номинациях: фотосерии и одиночные нейрофотографии, сделанные с использованием искусственного интеллекта.

Фестиваль продлится до 28 ноября, с подробной программой можно познакомиться на официальном сайте кластера.