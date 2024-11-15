В Ясногорске установили новый пешеходный мост

Фото из телеграм-канала Владимира Мухина.

Теперь он связывает улицы Привокзальную и Заречную.

В Ясногорске установили новый мост от улицы Привокзальной до Заречной. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Мухин в своем телеграм-канале.

Прежняя переправа, построенная в середине прошлого века, со временем обветшала и стала непригодной для использования. Это создало определённые неудобства для жителей, которые ежедневно пользовались мостом.

В итоге вместо старого подрядчик возвёл новый мост из лёгкого металла. Теперь жители смогут без проблем переходить речку.

«Проконтролировал возведённый мост и дал поручения административно-хозяйственной службе повесить дополнительное освещение и убрать летучий мусор», — отметил Мухин.