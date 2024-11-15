  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Ясногорске установили новый пешеходный мост - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Ясногорске установили новый пешеходный мост
Фото из телеграм-канала Владимира Мухина.

В Ясногорске установили новый пешеходный мост

Теперь он связывает улицы Привокзальную и Заречную.

В Ясногорске установили новый мост от улицы Привокзальной до Заречной. Об этом сообщил глава районной администрации Владимир Мухин в своем телеграм-канале.

Прежняя переправа, построенная в середине прошлого века, со временем обветшала и стала непригодной для использования. Это создало определённые неудобства для жителей, которые ежедневно пользовались мостом.

В итоге вместо старого подрядчик возвёл новый мост из лёгкого металла. Теперь жители смогут без проблем переходить речку. 

«Проконтролировал возведённый мост и дал поручения административно-хозяйственной службе повесить дополнительное освещение и убрать летучий мусор», — отметил Мухин. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 09:32 +3
Другие статьи по темам
Место
Ясногорский район
Прочее
новый мостВладимир Мухин
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Сколько нужно зарабатывать туляку, чтобы купить «однушку» в ипотеку?
Сколько нужно зарабатывать туляку, чтобы купить «однушку» в ипотеку?
В России снова заработал видеохостинг YouTube
В России снова заработал видеохостинг YouTube
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.