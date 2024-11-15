В Новомосковске точка общепита продолжала работать, несмотря на запрет суда

На прошлой неделе в Новомосковске судебные приставы исполнили постановление суда об административном приостановлении деятельности организации общепита, поставляющей еду в социальные учреждения.
В помещении на ул. Дружбы выявили множество нарушений санитарного законодательства: отсутствует цеховое деление, внутренняя отделка производственных помещений имеет повреждения, на потолке следы протеков, на стенах – плесень и т. д.
Суд постановил закрыть заведение на 90 суток, после чего заведение было опечатано. 15 ноября приставы снова наведались на адрес и выяснили, что что владелец организации продолжил работу кухни предприятия, сорвав с двери печати.
Кухня была повторно опечатана, а по факту случившегося был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления по ч. 2 ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.