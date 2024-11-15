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В Новомосковске точка общепита продолжала работать, несмотря на запрет суда
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В Новомосковске точка общепита продолжала работать, несмотря на запрет суда

Это выяснилось в ходе проверки, проведённой судебными приставами. Теперь владельцам грозит уголовное наказание.

На прошлой неделе в Новомосковске судебные приставы исполнили постановление суда об административном приостановлении деятельности организации общепита, поставляющей еду в социальные учреждения.

В помещении на ул. Дружбы выявили множество нарушений санитарного законодательства: отсутствует цеховое деление, внутренняя отделка производственных помещений имеет повреждения, на потолке следы протеков, на стенах – плесень и т. д.

Суд постановил закрыть заведение на 90 суток, после чего заведение было опечатано.  15 ноября приставы снова наведались на адрес и выяснили, что что владелец организации продолжил работу кухни предприятия, сорвав с двери печати.

Кухня была повторно опечатана, а по факту случившегося был составлен  рапорт об обнаружении признаков преступления по ч. 2 ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Место
Тульская областьНовомосковск

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