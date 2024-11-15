18 ноября Тулу ждут масштабные отключения воды

Отключение связано с вводом в эксплуатацию нового участка водовода Окско-Непрейковского водозабора.
18 ноября с 8.00 до 18.00 будет снижено давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов г. Тулы южнее ул. Гоголевской, квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Макаренко, ул. Рязанская, район Зеленстроя, Калужское шоссе, Новомосковское шоссе, а также п. Косая Гора, Скуратовские поселки.
Подача холодной воды будет прекращена в п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементеево.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Туляков просят заранее запастись водой.
Для жителей Центрального, Советского, Привокзального округов в течение дня будет организована бесплатная раздача воды.
С 10.00 до 19.00 воду будут выдавать из автомобилей на пр. Ленина, 111.
В киосках «Губернский колодезь» питьевую воду будут выдавать по следующим адресам:
|
9.00-20.00
|
ул. Циолковского, 5
|
9.00-20.00
|
ул. Новомосковское шоссе, 60
|
9.00-20.00
|
ул. Староникитская, 105
|
9.00-20.00
|
пос. Скуратово ул. Новоселов, 4, к. 4
|
9.00-20.00
|
ул. Кауля, 10
|
9.00-20.00
|
п. Менделеевский, ул. Пионерская, 15
В киосках «Губернский колодезь» питьевую воду будут выдавать по следующим адресам:
|
9.00-20.00
|
ул. Смидович, 2
|
9.00-20.00
|
ул. Ф. Энгельса, 52 (Энгельса, 114)
|
9.00-20.00
|
ул. Фрунзе, 22
В киосках «Губернский колодезь» питьевую воду будут выдавать по следующим адресам:
|
9.00-20.00
|
ул. Седова, 2
|
9.00-20.00
|
п. Иншинский, 29/1
|
9.00-20.00
|
ул. Седова, д. 35
|
9.00-20.00
|
п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 1
|
9.00-20.00
|
Калужское шоссе, 102, корпус 1
|
9.00-20.00
|
п. Рассвет, 36
Также можно набрать воду в пожарных частях по следующим адресам:
- Варваровка, Варваровский пр-д, 10;
- Тула, ул. Смидович, 15/1;
- Тула, ул. Рязанская, 44;
- Тула, ул. Пр. Ленина, 49-а;
- Тула, ул. Одоевское шоссе, 89;
- Тула, ул. Демонстрации, 21;
- п. Рассвет.