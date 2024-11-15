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18 ноября Тулу ждут масштабные отключения воды
Фото Дмитрия Дзюбина.

18 ноября Тулу ждут масштабные отключения воды

Давление в сетях холодного водоснабжения будет снижено в трех округах: Советском, Центральном, Привокзальном.

Отключение связано с вводом в эксплуатацию нового участка водовода Окско-Непрейковского водозабора.

18 ноября с 8.00 до 18.00 будет снижено давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов г. Тулы южнее ул. Гоголевской, квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Макаренко, ул. Рязанская, район Зеленстроя, Калужское шоссе, Новомосковское шоссе, а также п. Косая Гора, Скуратовские поселки.

Подача холодной воды будет прекращена в п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементеево.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. 

Туляков просят заранее запастись водой.

Для жителей Центрального, Советского, Привокзального округов в течение дня будет организована бесплатная раздача воды. 

Центральный округ

С 10.00 до 19.00 воду будут выдавать из автомобилей на пр. Ленина, 111.

В киосках «Губернский колодезь» питьевую воду будут выдавать по следующим адресам:

9.00-20.00

ул. Циолковского, 5

9.00-20.00

ул. Новомосковское шоссе, 60

9.00-20.00

ул. Староникитская, 105

9.00-20.00

пос. Скуратово ул. Новоселов, 4, к. 4

9.00-20.00

ул. Кауля, 10

9.00-20.00

п. Менделеевский, ул. Пионерская, 15
Советский округ

В киосках «Губернский колодезь» питьевую воду будут выдавать по следующим адресам:

9.00-20.00

ул. Смидович, 2

9.00-20.00

ул. Ф. Энгельса, 52 (Энгельса, 114)

9.00-20.00

ул. Фрунзе, 22

 

Привокзальный округ

В киосках «Губернский колодезь» питьевую воду будут выдавать по следующим адресам:

9.00-20.00

ул. Седова, 2

9.00-20.00

п. Иншинский, 29/1

9.00-20.00

ул. Седова, д. 35

9.00-20.00

п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 1

9.00-20.00

Калужское шоссе, 102, корпус 1

9.00-20.00

п. Рассвет, 36

Также можно набрать воду в пожарных частях по следующим адресам:

  • Варваровка, Варваровский пр-д, 10;
  • Тула, ул. Смидович, 15/1;
  • Тула, ул. Рязанская, 44;
  • Тула, ул. Пр. Ленина, 49-а;
  • Тула, ул. Одоевское шоссе, 89;
  • Тула, ул. Демонстрации, 21; 
  • п. Рассвет.

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