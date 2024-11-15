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Каждый второй туляк не может решить рабочие вопросы без мата
Фото: ru.freepik.com.

Каждый второй туляк не может решить рабочие вопросы без мата

Женщины реже позволяют себе сквернословие и чаще делают замечания матерящимся.

В 43% компаний на совещаниях можно услышать ненормативную лексику: 12% опрошенных регулярно имеют дело с нецензурными выражениями, а 31% — время от времени. Из уст руководителя каждый девятый постоянно слышит ненормативную лексику, еще 36% — периодически, рассказали аналитики SuperJob. 

Чаще всего же бранные слова можно услышать в беседах между коллегами: 22% опрошенных назвали эту ситуацию регулярной, еще 49% — эпизодической. При этом в том, что сами используют нецензурные выражения, туляки признаются реже. 

Нецензурная лексика чаще распространена в мужских коллективах. Женщины реже позволяют себе сквернословие и чаще делают замечания матерящимся. Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего с использованием ненормативной лексики изъясняются рабочие строек и производств, водители, складской персонал. Далее следуют ИТР и руководители всех уровней: «Другого языка не понимают», — отзываются они о подчиненных. Среди традиционно женских профессий отличились бухгалтеры, ненормативная лексика среди них нередка: «Это очень плохо, но на работе — сплошной стресс».

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Автор:
сегодня, в 13:31 +3
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