Каждый второй туляк не может решить рабочие вопросы без мата

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В 43% компаний на совещаниях можно услышать ненормативную лексику: 12% опрошенных регулярно имеют дело с нецензурными выражениями, а 31% — время от времени. Из уст руководителя каждый девятый постоянно слышит ненормативную лексику, еще 36% — периодически, рассказали аналитики SuperJob.

Чаще всего же бранные слова можно услышать в беседах между коллегами: 22% опрошенных назвали эту ситуацию регулярной, еще 49% — эпизодической. При этом в том, что сами используют нецензурные выражения, туляки признаются реже.



Нецензурная лексика чаще распространена в мужских коллективах. Женщины реже позволяют себе сквернословие и чаще делают замечания матерящимся. Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего с использованием ненормативной лексики изъясняются рабочие строек и производств, водители, складской персонал. Далее следуют ИТР и руководители всех уровней: «Другого языка не понимают», — отзываются они о подчиненных. Среди традиционно женских профессий отличились бухгалтеры, ненормативная лексика среди них нередка: «Это очень плохо, но на работе — сплошной стресс».