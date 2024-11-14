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Комплекс по производству сжиженного природного газа построят в Тульской области в 2025 году
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Комплекс по производству сжиженного природного газа построят в Тульской области в 2025 году

Инвестпроект в Узловской особой экономической зоне реализует «НОВАТЭК».

Строительство такого комплекса — часть курса государства на наращивание объема потребления газа в транспортной сфере. Обеспечивать рынок топливом планируется как раз за счет строительства в регионах малотоннажных заводов по сжижению газа.

В Тульской области инвестиционный проект «Строительство малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа» ОЭЗ «Узловая» реализует «НОВАТЭК».

Строительство планируется закончить в конце 2025 года.
В настоящий момент ведутся строительно-монтажные работы, а также поставка зарубежного оборудования и монтаж технологического оборудования.

ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. 

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