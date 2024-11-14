Дорогу через поселок Иншинский капитально отремонтируют за 6 млрд рублей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Ее планируют расширить с двух до четырех полос.

Накануне, 13 ноября, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с начальником федерального дорожного учреждения «Упрдор Москва-Харьков» Сергеем Недялковым.

На встрече обсудили капитальный ремонт дороги Р-132 «Золотое кольцо», проходящей через поселок Иншинский. По проекту стоимость работ составит около 6 миллиардов рублей. 15-километровый участок дороги планируют расширить с двух до четырех полос.

Предусмотрено устройство недостающих линий электрического освещения, переходно-скоростных полос на пересечениях, тротуаров и пешеходных дорожек, шумозащитных экранов и дренажей.