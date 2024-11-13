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Роспотребнадзор: Две микрофинансовые организации обманом заработали почти полмиллиарда рублей

Роспотребнадзор: Две микрофинансовые организации обманом заработали почти полмиллиарда рублей

ООО МКК «ТВОЙ.КРЕДИТ» и ООО МКК «М-Кредит» исключили из государственного реестра.

Региональный Роспотребнадзор сообщает о недобросовестной практике в деятельности микрофинансовых организаций ООО «Микрокредитная компания „ТВОЙ.КРЕДИТ“» и ООО «Микрокредитная компания „М-Кредит“».

Проверку фирм организовал Банк России. В результате проверки установлено, что фирмы завышали величину задолженности у заемщиков и обманывали клиентов относительно условий займов. Это привело к незаконному обогащению фирм на 413 миллионов рублей. 

В связи с нарушением законодательства Банк России исключил указанные компании из госреестра. 

— Управление готово оказать содействие в судебной защите прав потребителей-заемщиков, пострадавших от деятельности таких компаний, восстановлению их прав по возврату излишне уплаченных ими денежных средств, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Обратиться в Роспотребнадзор по Тульской области можно по телефону «горячей линии» 8 (4872) 55-55-50 (по будням с 10.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00) или в письменном виде по адресу: г. Тула, ул. Оборонная, 114.

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