В Туле стартовал творческий конкурс «Победа. Память. Будущее»

Конкурс проводится для увековечения памяти о героях и событиях Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи. К участию приглашаются школьники и воспитанники домов детского творчества в возрасте от 10 до 17 лет.

Они представят на суд жюри рисунки, а самая лучшая работа станет основой для изготовления монументального панно, которое будет размещено в парке «Патриот – Тула». Все участники получат благодарности.

Организаторы конкурса: «Народный фронт» в Тульской области, Тульская городская Дума, ТР ОО «Историко-патриотическая организация – «Русь», «Центр традиционной тульской керамики», «Тульское музейное объединение», а также тульские отделения Российского военно-исторического и Российского исторического общества.

Заявки принимаются с 12 ноября по 10 декабря. Положение о конкурсе можно найти по этой ссылке.