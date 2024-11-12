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В Туле стартовал творческий конкурс «Победа. Память. Будущее»

В Туле стартовал творческий конкурс «Победа. Память. Будущее»

Он посвящён 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводится для увековечения памяти о героях и событиях Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи. К участию приглашаются школьники и воспитанники домов детского творчества в возрасте от 10 до 17 лет. 

Они представят на суд жюри рисунки, а самая лучшая работа станет основой для изготовления монументального панно, которое будет размещено в парке «Патриот – Тула». Все участники получат благодарности.

Организаторы конкурса: «Народный фронт» в Тульской области, Тульская городская Дума, ТР ОО «Историко-патриотическая организация – «Русь», «Центр традиционной тульской керамики», «Тульское музейное объединение», а также тульские отделения Российского военно-исторического и Российского исторического общества.

Заявки принимаются с 12 ноября по 10 декабря. Положение о конкурсе можно найти по этой ссылке.

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