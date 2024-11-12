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Погода в Туле 13 ноября: сухо и до +5 градусов
Фото Алексея Пирязева

Погода в Туле 13 ноября: сухо и до +5 градусов

Синоптики обещают умеренный западный ветер.

В среду в Тульской области будет облачно с прояснениями. Без осадков, ветер западной четверти, до 10 метров в секунду.

Температура ночью – от -5 до нуля, днём – до пяти градусов тепла. Атмосферное давление – 755-760 мм рт. ст.

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