Погода в Туле 13 ноября: сухо и до +5 градусов

Фото Алексея Пирязева

В среду в Тульской области будет облачно с прояснениями. Без осадков, ветер западной четверти, до 10 метров в секунду.

Температура ночью – от -5 до нуля, днём – до пяти градусов тепла. Атмосферное давление – 755-760 мм рт. ст.